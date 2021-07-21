У львівському аеропорту підірвали сумку з ноутбуком

Вранці середи, 21 липня, в зоні очікування на першому поверсі львівського аеропорту співробітники служби безпеки виявили підозрілу сумку. Детектори підтвердили ймовірну наявність вибухівки в сумці, повідомляє Zaxid.net.

В результаті двогодинної спецоперації сумку винесли за межі аеропорту і підірвали. Як з'ясувалося, детектори вибухівки спрацювали на ноутбук, який був в сумці. Власницею втраченої сумки виявилася молода азіатка, яка летіла в Стамбул.

Підозрілу сумку під сходами в залі очікування на першому поверсі співробітники служби безпеки аеропорту виявили близько 9:25. Вони відразу ж повідомили про знахідку поліцію, на місце події приїхали також вибухотехніки і рятувальники ДСНС.

Всіх пасажирів і персонал з першого поверху аеропорту, близько 300 осіб, вивели на вулицю, однак пасажирів, які вже пройшли паспортний контроль і знаходилися в зоні вильоту не евакуйовували. Патрульна поліція перекрила в'їзди на територію аеропорту. Всього в аеропорту затримали близько 20 рейсів.

Близько 12:00 львівський аеропорт відновив повноцінну роботу.