Мішель Андраде показала один з небезпечних маршрутів в Грузії

Співачка і ведуча тревел-шоу "Орел & Решка. Земляни" Мішель Андраде відвідала найважкодоступніший регіон в Грузії – Тушетія. За словами ведучої, ці села практично недоступні для туристів. Дістатися до них можна тільки чотири місяці на рік по "дорозі смерті", повідомляє Обозреватель.

Відстань від селища Нижня Алвані до до Тушетії – 70 кілометрів. Але на подолання цього шляху знадобиться близько чотирьох годин.

По дорозі, на висоті 2860 метрів, розташований перевал Абано – навіть влітку там не тане сніг. Коли мандрівник нарешті опиниться в точці призначення, ніякої таблички він там не побачить. Головні орієнтири – стада корів і пастухи зі здоровенними вовкодавами. Саме вони вкажуть, що ви не збилися зі шляху.

Телеведуча Мішель Андраде. Джерело: Пресслужба

"Дорога смерті" в Тушеті. Джерело: Пресслужба

Грузинські села. Джерело: Пресслужба

"Весь шлях – серпантин. Хоча тушетинську дорогу взагалі складно назвати дорогою. Це вузька стежка, де з одного боку крутий схил, а з іншого – крутий обрив. І тут немає ніяких огорож, які утримали б машину від падіння. Уздовж дороги стоять траурні таблички з портретами загиблих... Чим більше ми піднімалися, тим шлях ставав все страшніше. Справжній екстрим! Єдина ниточка, яка пов'язує місцевих жителів із зовнішнім світом, – водії маршруток " – розповіла Андраде про свої враження .

Мішель Андраде відвідала найважкодоступніший регіон в Грузії. Джерело: Пресслужба