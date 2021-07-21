У Польщі "Дельта" становить майже половину заражень коронавірусом

Головний санітарний інспектор Кшиштоф Сачка заявив, що в Польщі штам "Дельта" може складати вже близько половини всіх випадків зараження коронавірусом, повідомляє Европейская правда.

"За нашими оцінками, ця мутація складає 45-46% усіх заражень у Польщі" , - розповів він.

Сачка зазначив, що тривалий час епідемічна ситуація була стабільною, але в останні дні кількість заражень зросла, ймовірно, саме у зв’язку з поширенням "Дельти".

Індекс відтворення вірусу, який показує, скільки людей в середньому заражає один хворий, перевищив 1.

При цьому, за його словами, майже 60% хворих, у яких підтвердили "Дельту" - молодь віком до 40 років, тоді як з групи 60+, де частка вакцинованих найбільша, заражень 14%.