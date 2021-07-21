Aston Martin анонсував оновлення 2022 модельного року

Британська компанія Aston Martin провела планове оновлення модельної гами. Автомобілі бренду отримали нові варіанти оздоблення, розширений вибір колісних дисків з новим дизайном, а модель Aston Martin DB11 – більш потужний мотор, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє прес-служба﻿ виробника. Як купе DB11, так і кабріолет DB11 Volante отримали у своє розпорядження модернізований 4-літровий V8.

Aston Martin DBS Volante Superleggera тепер буде називатися просто DBS Volante. Джерело: Aston Martin

Aston Martin DBS Volante. Джерело: Aston Martin

Потужність силового агрегату збільшена на 25 к.с. і тепер досягає 535 сил. В результаті автомобіль здатний розвивати максимальну швидкість 309 км/год (+9 км/год). На розгін до "сотні" купе витрачає 4 секунди, а кабріолету знадобиться на аналогічний спринт на 0,1 с більше. У списку опцій з'явилися нові передні крісла Sports Plus з поліпшеною бічною підтримкою.

У списку опцій з'явилися нові передні крісла Sports Plus з поліпшеною бічною підтримкою. Джерело: Aston Martin

Відбулися зміни й у номенклатурі моделей. Зокрема, флагманський 725-сильний Aston Martin DBS Superleggera тепер буде називатися просто DBS, а DB11 AMR відтепер має позначення DB11 V12.

DBX відтепер може оснащуватися 23-дюймовими дисками, новими сидіннями Sports Plus та бездротовою зарядкою. Джерело: Aston Martin

Крім того, для моделей Vantage та DBS підготували нові 21-дюймові легкосплавні диски, а перший в історії марки позашляховик DBX відтепер може оснащуватися 23-дюймовими дисками, новими сидіннями Sports Plus та бездротовою зарядкою. Для додаткової зручності індукційна система зарядки інтегрована у інформаційно-розважальну систему, що дозволяє стежити за станом заряду пристрою на екрані мультимедіа.