У Польщі на українського робітника впала 10-тонна труба

У населеному пункті Бжозовец, який розташований поруч з містом Гожув Великопольський на заході Польщі, при виконанні робіт 10-тонна газова труба впала і придавила українця, повідомляє Дзеркало тижня.

Від отриманих травм чоловік помер.

Нещасний випадок стався в понеділок, 19 липня, але повідомили про це тільки зараз.

"Відбулося падіння газової труби, яку піднімали вгору, в результаті чого травми отримав чоловік, приблизно 50-ти років", - заявив працівник пожежної служби.

На місце події прибула бригада рятувальників. Вони за допомогою робочих витягли чоловіка з-під труби і провели реанімацію, але повернути до життя потерпілого не вдалося.

Робочі згодом розповіли, що потерпілий чоловік був громадянином України.

В даний час в Польщі працює приблизно 1,5 млн українців.