Кабмін звільнив трьох заступників голови Міноборони

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив про те, що на засіданні Кабміну 21 липня звільнили трьох заступників міністра оборони.

"Уряд звільнив: Миронюка Олександра Юрійовича з посади заступника Міністра оборони України; Старобинского Ігоря Олександровича з посади заступника Міністра оборони України; Халимона Ігоря Сергійовича з посади заступника Міністра оборони України ", - повідомив нардеп.