Мілла Йовович порадувала шанувальників сімейними фото
45-річна американська актриса Мілла Йовович порадувала шанувальників серією фото. На знімках вона разом з 56-річним чоловіком Полом Андерсоном і дітьми позують на прогулянці в Ванкувері (Канада). Сімейство вирушило на човнову екскурсію: вони купалися в водоспадах і милувалися красивими видами, повідомляє Обозреватель.
Кінозірка опублікувала знімок в Instagram і написала, що "це був неймовірний день з дітьми і чоловіком". Також Мілла зазначила, що її чоловік під час сплаву по воді приготував гамбургери для всього сімейства.
"Це було справді чарівне і незабутню подорож", – написала актриса.