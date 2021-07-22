Мілла Йовович порадувала шанувальників сімейними фото

45-річна американська актриса Мілла Йовович порадувала шанувальників серією фото. На знімках вона разом з 56-річним чоловіком Полом Андерсоном і дітьми позують на прогулянці в Ванкувері (Канада). Сімейство вирушило на човнову екскурсію: вони купалися в водоспадах і милувалися красивими видами, повідомляє Обозреватель.

Кінозірка опублікувала знімок в Instagram і написала, що "це був неймовірний день з дітьми і чоловіком". Також Мілла зазначила, що її чоловік під час сплаву по воді приготував гамбургери для всього сімейства.

"Це було справді чарівне і незабутню подорож" , – написала актриса.

Мілла йовович з дітьми і чоловіком. Джерело: instagram.com/millajovovich/

Мілла йовович з дітьми і чоловіком. Джерело: instagram.com/millajovovich/