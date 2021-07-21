Кожен п'ятий українець старше 65 років не зможе отримувати пенсію

У найближчому майбутньому близько 20% українців старше 65 років не зможуть отримувати пенсію через відсутність необхідного стажу, вони потребуватимуть отриманні фінансової допомоги від держави, повідомляє UBR.

Причиною цього є сучасна тенденція щодо збільшення неформально і частково зайнятого населення, а також безробіття і рівня неофіційного працевлаштування. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час виступу на форумі "Україна 30".

За її словами, в 2020 році вперше зафіксований високий рівень безробіття серед людей віком 35-39 років - це українці, які втратили роботу під час карантину.

Всього в Україні налічується близько 3,3 млн неформально зайнятих працівників, 6,3 млн - не входять до складу робочої сили (пенсіонери, студенти) і 2,3 млн чоловік - виконують домашню роботу і не отримують за це гроші.

"Півмільйона людей саме через неформальну і неповну зайнятість не мають страхового стажу. Це відстроковує їх вихід на пенсію на 1-5 років. Їх стаж не буде відповідати новим збільшеним вимогам, які були введені в 2017 році", - заявила міністр.

За її словами, Кабмін повинен змінити підхід до системи працевлаштування та пенсійної системи в Україні. Рішенням є, зокрема, впровадження накопичувальної пенсії і збільшення робочих місць.