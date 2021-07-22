Усик - Джошуа: букмекери назвали фаворита бою

25 вересня в Лондоні пройде бій за чотири пояси чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа, повідомляє УНИАН.

Букмекери вважають фаворитом цього бою чинного чемпіона світу.

На перемогу Джошуа виставлений коефіцієнт 1,36, тоді як на Усика - 3,00. Нічия найменш реалістичний варіант - коефіцієнт 19,00.

Що стосується того, як саме завершиться бій, то дострокова перемога Джошуа оцінюється коефіцієнтом 1,83, тоді як на нокаут від Усика можна поставити з коефіцієнтом 7,50.

А ось шанси боксерів виграти за очками майже рівні: 4,50 - на Джошуа і 5,00 - на Усика.

Усик - Джошуа: профайл боксерів