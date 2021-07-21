Керівництво "Рівнеазоту" хотіло приховати аварію

Керівництво хімічного підприємства "Рівнеазот", ймовірно, намагалося приховати факт аварії, проте резонанс не дозволив цього зробити, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив глава Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.

"Була проведена в Рівненській області нарада з органами центральної влади, місцевого самоврядування, ДСНС, лабораторного центру МОЗ, Держспоживслужбою та іншими структурними підрозділами, Нацполіцією. Я також брав участь у ній. І, знаєте, більшість колег доповіло, що їм стало відомо про аварію, на жаль, зі ЗМІ, дзвінків громадськості, з інших джерел, а не за ініціативи підприємства. Тому така підозра виникла, що підприємство, мабуть, хотіло приховати цю надзвичайну подію" , — припустив Мальований.

Глава екоінспекції додав, що з учорашнього дня регулярно проводять заміри якості повітря. За результатами різних лабораторних досліджень гранично допустимі концентрації шкідливих речовин не перевищені, тобто атмосферне повітря безпечне.

Також фахівці екоінспекції відібрали проби зразків грунту, результати дослідження стануть відомі за кілька днів.