Президент Туреччини назвав умови вступу Кіпру в НАТО

Головна умова для вступу Республіки Кіпр (або Південного Кіпру) в НАТО це згода Туреччини. Вона залежить від визнання нині невизнаного турецького Північного Кіпру (ТРПК), повідомляє Страна.ua.

"Якщо ми не дамо тут позитивну відповідь, Південний Кіпр не зможе приєднатися до НАТО", - оголосив глава Туреччини за підсумками свого візиту в самопроголошену Турецьку Республіку Північний Кіпр (ТРПК).

Він зазначив, що Туреччина не допустить вступу Південного Кіпру в НАТО в обхід свого вето, як це сталося у випадку з прийняттям Греції в блок в 1980 році.

Також Ердоган заявив, що його країна буде домагатися визнання ТРПК в світі. За його словами, Туреччина - це єдина країна, яка прагне до стабільності і безпеки на Кіпрі.

Кіпр був розділений на Північ і Південь після конфлікту між турецькими і грецькими кіпріотами в 1974 році. В результаті військового перевороту, до влади на острові прийшла грецька армійська хунта. Однак Туреччина скористалася міжнародним правом і вторглася на Кіпр, зайнявши північну частину острівної суші. У 1975 році, було проголошено заснування і незалежність Турецької Республіки Північний Кіпр.

У 1974 році, в знак протесту проти турецької окупації північної частини Кіпру, Греція вийшла зі складу НАТО, куди її взяли в 1952-му. Однак, вже в 1980 році країна прийняла рішення повернутися до Північноатлантичного альянсу. Держави-члени НАТО схвалили цей крок, незважаючи на протести турецького уряду.