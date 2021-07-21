Аргентинцям видадуть посвідчення особи без вказівки статі

Жителям Аргентини видаватимуть національне посвідчення особи без вказівки чоловічої або жіночої статі. Три перші екземпляри документа вручив 21 липня президент країни Альберто Фернандес, повідомляє Лента.Ру.

Тепер, вказуючи підлогу в посвідченні особи, аргентинці будуть вибирати між трьома буквами: «F» (жіноча стать), «M» (чоловіча стать) і «Х» (небінарний або невизначений). Останнє включає в себе також інші варіанти, за допомогою яких самоідентифікується людина, що не відчуває себе чоловіком або жінкою.

На церемонії вручення нових документів Фернандес заявив, що Аргентина зробила крок до того, щоб одного разу не питати своїх громадян про їх стать. На думку лідера країни, держава повинна турбуватися про інші питання: чи навчаються і вакцинуються діти, чи платять податки трудящі.

"Є інші ідентичності, крім чоловічої чи жіночої, і ми повинні їх поважати. Вони завжди існували, просто раніше це ховалося. Замовчуючи ці питання, ми позбавляємо щастя мільйони чоловік, позбавляємо їх можливості бути щасливими", - підкреслив президент Аргентини .

Раніше стало відомо, що американцям дозволять обирати стать при оформленні паспорта. Громадянам США доведеться вказати один з двох запропонованих варіантів - чоловіча чи жіноча стать.