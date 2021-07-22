Безос продав квитки в космос на мільйони доларів

Засновник інтернет-ритейлера Amazon Джефф Безос розповів, що аерокосмічна компанія Blue Origin, яка належить йому, продала квитки на польоти в космос майже на 100 мільйонів доларів, повідомляє "Лента.ру".

Мільярдер озвучив цифри після того, як сам здійснив космічний політ, передає Business Insider.

Офіційний продаж квитків почався вранці 20 липня в день польоту Безоса. За словами бізнесмена, спостерігається «дуже-дуже високий попит». Вартість польоту для туристів поки не називається. Для порівняння, американська компанія Virgin Galactic бізнесмена Річарда Бренсона пропонує злітати на кордон космосу за 250 тисяч доларів.

"Ми побудуємо дорогу в космос для майбутнього наших дітей та онуків. Ми повинні зробити це, щоб вирішити проблеми Землі", - заявив Безос.

Американський підприємець здійснив політ у космос 20 липня на кораблі New Shepard разом зі своїм братом Марком, 82-річної льотчицею Уоллі Фанк і 18-річним студентом Олівером Демен. Від моменту старту до посадки пройшло 10 хвилин 10 секунд. За цей час космічні туристи піднялися приблизно на 105 кілометрів від землі.

Після подорожі Безос подякував співробітникам і клієнтам Amazon за те, що вони оплатили його політ. Заява мільярдера не сподобалася працівникам компанії. Деякі з них відзначили, що чекають поліпшення умов праці, а не космічних польотів керівника.

Одним з конкурентів Безоса вважається британський мільярдер Річард Бренсон. 11 липня він випередив засновника Amazon, відправившись в небо на космічному кораблі VSS Unity виробництва власної компанії Virgin Galactic. Бренсон піднявся на висоту 86 кілометрів, що трохи не дотягує кордону космосу, встановленої Міжнародною авіаційною федерацією (100 кілометрів), чим спровокував критику в соцмережах з боку Blue Origin.