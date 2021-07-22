Австралія знайшла вихід з торгової війни з Китаєм через підвищення мит на австралійські вина. Тепер різко зріс експорт в Гонконг, повідомляє "Лента.ру".

На тлі 45-відсоткового падіння експорту в материковий Китай, поставки в Гонконг за 12 місяців зросли на 111 відсотків - до 136,7 мільйона доларів. Але КНР все ще залишається найбільшим ринком збуту для Австралії.

Китай почав конфлікт з Австралією в жовтні 2020-го після того, як остання закликала до міжнародного розслідування походження коронавірусу. У листопаді Пекін вирішив припинити закупівлю у Австралії ряду товарів: вугілля, міді, пиломатеріалів, ячменю, цукру, вина і лобстерів.

Пізніше Китай підвищив мита на австралійські вина, а потім фактично заборонив поставки австралійського вугілля. Ситуацією, що склалася поспішили скористатися російські компанії, які очікують збільшення імпорту в КНР в десятки разів протягом декількох років.

Австралія в свою чергу поскаржилася на Китай до Світової організації торгівлі (СОТ) через вина. До цього Канберра скаржилася на дії Пекіна проти імпорту ячменю.