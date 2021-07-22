"Гарантований покупець" відсудив у Укренерго 614 млн грн

Госпсуд м. Києва 6 липня частково задовольнив позов держпідприємства "Гарантований покупець" (ДП "ГарПок") до ПрАТ "НЕК "Укренерго" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 614 млн грн, у т.ч. пеню в розмірі 193,1 млн грн, штраф - 215,7 млн грн, 3% річних - у розмірі 65,65 млн грн, індекс інфляції - в розмірі 138,9 млн грн, повідомляє Finbalance.

Свої позовні вимоги "ГарПок" мотивував тим, що за період березень-квітень 2020 року "Укренерго" порушило договір про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.

Зазначимо, Госпсуд м. Києва розглядає позов "ГарПока" до “Укренерго” про стягнення 25,7 млрд грн. Разом з тим, "Укренерго" озвучило претензії до "ГарПока" на 2,1 млрд грн.

Тариф "Укренерго" на передачу електроенергії має покривати нестачу коштів ДП "ГарПок" для виплат виробникам електроенергії по "зеленому" тарифу.

За даними ДП "ГарПок", на 20 липня цього року заборгованість "Укренерго" перед ним, яка є джерелом розрахунків за "зеленим" тарифом, становила 18,7 млрд грн.