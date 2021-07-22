РФ вперше подала скаргу на Україну в ЄСПЛ

РФ вперше подала скаргу на Україну в ЄСПЛ
Фото: Колаж Курс України

Влада Російської Федерації звернулася до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з міждержавною скаргою проти України. Про це з посиланням на Генпрокуратуру РФ, повідомляє Страна.ua.

Зокрема, за даними Генпрокуратури, скарга РФ була подана через події 2014 року в Україні.

"В рамках переданих від Мін'юсту Росії в липні 2021 року повноважень щодо забезпечення представництва і захисту інтересів Російської Федерації в Європейському Суді з прав людини Генеральною прокуратурою Російської Федерації 20.07.2021 від імені Російської Федерації на підставі статті 33 Конвенції про захист прав людини і основних свобод від 04.11.1950 подана скарга "Росія проти України", - йдеться в повідомленні.

Це перша скарга в історії Росії про міждержавну заяву, яка подана російською владою в ЄСПЛ. Скарга стосується подій, що послідували "за насильницькою зміною влади в Україні в лютому 2014 року".

Росія в скарзі звинувачує Україну в порушенні Європейської конвенції про права людини:

  • в загибелі мирного населення, незаконному позбавленні волі і жорстокому поводженні з людьми, в тому числі на Майдані, в Одесі та Донбасі;
  • в загибелі людей, заподіяння шкоди здоров'ю і знищення майна при обстрілі суміжної російської території;
  • в придушенні свободи слова та переслідуванні інакодумців, включаючи політиків і журналістів;
  • в дискримінації російськомовного населення і витіснення російської мови;
  • в дискримінації російських компаній і підприємців;
  • в позбавленні жителів південного сходу України можливості брати участь у виборах;
  • у водній блокаді Криму;
  • в нападах на російські дипломатичні, консульські та інші представництва;
  • в катастрофі MH17.

Таким чином, РФ має намір привернути увагу ЄСПЛ і світової спільноти до "систематичних порушень, які відбуваються владою України, а також зафіксувати їх факти в міжнародно-правовому полі".

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics