Mercedes S-Class отримав нові версії

Німецька компанія Mercedes-Benz розширила продуктову лінійку свого флагманського седана S-Class. Модельну гаму поповнили заряджає гібрид S 580 e, а також повнопривідна модифікація S 580 4Matic, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба﻿ виробника. Версія S 580 4Matic оснащена бензиновим V8 об'ємом 4 літри. Цей мотор має в своєму розпорядженні 503 к.с. потужності та 700 Нм крутного моменту, які відправляються до всіх ведучих коліс. Ще 20 "конячок" додає стартер-генератор, розташований в блоці з автоматичною трансмісією. Він працює від бортової системи на 48 Вт. З таким арсеналом повнопривідний седан витрачає на спринт 0 до 100 км/год всього 4,4 с, а максимальна швидкість обмежена на традиційній для німецьких позначці в 250 км/год.

Гібридний S 560 e можна відрізнити за наявністю додаткового люка для зарядного пристрою на лівому задньому крилі. Джерело: Mercedes-Benz

Заряджає гібрид S 580 e оснащується рядним шестициліндровим 3-літровим мотором. Він розвиває потужність 367 к.с., а обертовий момент досягає 500 Нм. У парі з ним працює 9-ступінчастий "автомат" і електромотор, який додатково забезпечує 150 сил та 480 Нм моменту. Пікова потужність такої гібридної установки - 510 к.с., а обертовий момент досягає 750 Нм. Привід здійснюється на задні колеса.

Гібридна версія отримала додаткові розділи в меню інфо-розважальної ситсеми. Джерело: Mercedes-Benz

Літій-іонну тягову батарею перемістили під підлогу багажника, обсяг якого становить 350 л (у версій з ДВС – 535 л). Ємність АКБ – 28,6 кВтг, що дозволяє подолати виключно на електротязі більш 94-113 км (по циклу WLTP) зі швидкістю до 140 км/год. На розгін до першої "сотні" гібриду потрібно 5,2 секунди, а максимальна швидкість обмежена 250 км/год. Базове зарядний пристрій змінного струму має потужність 11 кВт, за доплату можна замовити систему постійного струму на 60 кВт. За допомогою навіть повністю "порожню" батарею можна "заправити" за 30 хвилин.

Для покупців S-Class розширено список опцій. Джерело: Mercedes-Benz

Крім нових модифікацій покупцям будуть запропоновані нові опції. Серед них – адаптивна гідропневматичне підвіска E-Active Body Control, адаптивне освітлення задньої частини салону і механізми автоматичної подачі ременів безпеки для задніх пасажирів.

На електротязі гібрид здатний подолати до 113 км. Джерело: Mercedes-Benz

Вартість в Німеччині гібридної модифікації Mercedes-Benz S 580 e стартує з позначки 123 736 євро, а за повнопривідну S 580 4Matic просять не менше 126 366 євро.