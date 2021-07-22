У Європі стали з'являтися черги на зарядку електромобілів

Кількість електромобілів настільки зростає, що часом власники таких машини змушені шикуватися в чергу на зарядку. Але якщо раніше таке було характерно лише для США, то тепер «затори» добралися і до Європи, повідомляє АвтоПортал.

Дане фото було зроблено в Норвегії, опублікував його користувач Твіттер Лассе Едвардс. Як видно на знімку, в чергу на зарядку стоять як мінімум сім електромобілів.

Варто сказати, що Норвегія - країна з найбільшою часткою електромобілів в парку. Тут «електрички» вже давно перевершують по продажам паливні машини. І зарядна інфраструктура представлена на належному рівні. Так що ж спричинило такий ажіотаж? Якщо придивитися до знімка, то можна помітити, що черга вишикувалася на зарядну станцію Tesla Supercharger. Буквально на днях компанія Тесла відкрила можливість користування фірмовими «чарджер» для електромобілів інших марок і, судячи з усього, норвезькі електромобілiсти вирішили для себе відкрити новий продукт.

Відзначимо, що зарядки Tesla Supercharger - одні з найпотужніших в світі. Зараз компанія встановлює термінали V2 потужністю 150 кВт і стійки V3 віддачею 250 кВт. В останньому випадку седан Model 3 Long Range може поповнити заряд батареї на 75 миль (121 км) пробігу за 5 хвилин.