Квартира без кондиціонера: як заснути в жарку погоду

Оптимальна температура в спальні - до +23 градусів. У спекотну погоду ми висипаємося гірше, задуха провокує безсоння, повідомляє Бийский рабочий.

Правильне провітрювання. Безглуздо відкривати навстіж вікна в саме пекло, так стане тільки спекотніше. Найкраще глобально провітрювати квартиру рано вранці, до 06: 00-07: 00, коли сонце ще не дуже високо, і ввечері, після 20:00. Під час провітрювання також можна намочити рушник і повісити його перед відкритим вікном, це допоможе швидше охолодити кімнату. Але не варто залишати мокрий рушник на ніч: при великій вологості стане душно.

Купуйте щільні штори. Щільні фіранки не дозволять сонячним променям проникнути у квартиру, і кімната буде менше нагріватися. Найкраще вибирати штори зі світлого льону або бавовни, вони нагріваються менше, ніж синтетика. Інший варіант - дзеркальна плівка, наклеєна на вікна. Вона свідчить про велику частина сонячних променів, не даючи спеці проникнути в приміщення. А ось металеві жалюзі за день сильно розпалюються, а потім віддають тепло, через що в спальні може стати ще спекотніше.

Спіть на боці. У спеку краще засипати на боці, а не на спині. Таким чином велика частина поверхні тіла стикається з повітрям, що допомагає організму уникнути перегріву.

Приберіть килими та вимкніть техніку. Килими затримують тепло, тому на час спеки їх краще згорнути і прибрати. Також перед сном можна зробити вологе прибирання підлоги, так буде комфортніше спати. Працюючи побутові прилади теж випромінюють тепло, тому на ніч варто вимикати комп'ютер.

Ставте перед вентилятором бутлі з водою. Звичайні вентилятори не приносять прохолоди, а просто ганяють повітря. Але можна спробувати перетворити їх на своєрідний кондиціонер: для цього потрібно заморозити пляшки з водою і поставити їх перед лопатями. Так холодне повітря буде розноситися по всій кімнаті. У міру розморожування води пляшки потрібно міняти. Якщо вентилятора немає, то поставте поруч з ліжком тазик з холодною водою і льодом, це теж дозволить трохи охолодити кімнату.

Спіть на підлозі. Спробуйте спати на підлозі. За законами фізики тепле повітря піднімається нагору, так що чим ближче до підлоги ви будете спати, тим менше ви постраждаєте від спеки.

Спіть не в шовковому білизна. Спати краще без одягу, так організму буде легше охолоджуватися. Або, якщо ви так не звикли, в піжамі з бавовни або натурального шовку, в ній не так жарко, а ось від синтетичних піжам влітку краще відмовитися.

Не варто їсти перед сном важку їжу. Велика кількість білка підвищує швидкість метаболізму, і тіло швидше нагрівається. Дієтологи радять їсти за 2-3 години до сну, так організм встигне переварити їжу.

Відмовтеся від холодного душу. Якщо прийняти перед сном холодний або просто прохолодний душ, незабаром стане ще спекотніше, тому душ повинен бути теплим. Але можна використовувати крем або гель для душу з ментолом, він володіє хоч і недовгим, але охолоджувальним ефектом.