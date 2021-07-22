У Батумі рейс з українцями затримують більше ніж 12 годин

Літак компанії SkyUp Airlines, який мав вилетіти з аеропорту Батумі (Грузія) до Харкова 21 липня, затримується на понад 12 годин.﻿ Рейс до Харкова мав відбутися напередодні о 21:05, але посадку на нього оголосили 22 липня близько 9:30 за київським часом, розповіла пасажирка рейсу Олександра Буракова, повідомляє Суспільне.

"Ввечері ми пройшли контроль, співробітники аеропорту підійшли до стійки для того, щоб здійснити посадку, люди стали у чергу, але співробітники пішли. На сайті Харківського аеропорту ми побачили, що наш рейс прилітає на годину пізніше, з цього ми зрозуміли, що наш рейс затримується", — розповіла Олександра.

За словами пасажирки, близько першої години ночі людям видали нові посадкові талони та повідомили про несправність літака.

"Співробітниця аеропорту повідомила, що за нами прилетить новий борт з Києва, що той літак має бути найновішим у компанії. Вона запевнила, що літак вилетить близько шостої години ранку", — каже харків'янка.

За її словами, у готелі пасажирів розмістили на кілька годин тільки після скарг.

"Близько четвертої ранку, коли ми побачили, що на табло Харківського аеропорту знову змінився час прибуття нашого рейсу, почався невеликий "бунт", знову вимагали відвести нас до готелю. Поспали ми три години. За весь час з дев'ятої вечора нас годували лише один раз гамбургером", — розповіла Олександра.

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За її словами, інший літак за пасажирами не прилетів, до Харкова вони летітимуть тим, яким мали летіти вчора, 21 липня.

"Серед пасажирів багато дітей з мамами, які спали в аеропорті на залізних кріслах. Спеціальної їжі для малюків теж не надали", — каже Олександра.

Після посадки пасажири годину чекають у літаку.