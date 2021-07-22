Користь і шкода абрикоса для організму

Абрикос допоможе вивести з організму токсини, знизити рівень холестерину в крові, побороти зайву вагу. Він найкорисніший для роботи печінки та інших органів, фрукт, повідомляє Sputnik .

Пектин міститься в абрикосі, нейтралізує пестициди, іони важких металів та інші шкідливі для здоров'я речовини.

У цьому сонячному фрукті містяться вітамін А і бета-каротин, вітаміни C, B, B1, E і мінеральні речовини, наприклад магній, фосфор, йод, залізо і калій.

Абрикос для печінки

Зокрема, при захворюваннях печінки бажано вживати більш кислі сорти абрикосів, запевняє кандидат медичних наук, лікар Анатолій Печінка.

Тим часом, корисний не тільки сам фрукт, але і приготовлені з нього напої, зазначає експерт. Абрикоси можна вживати також у складі смузі: в отриманому напої міститиметься добова доза вітамінів і мікроелементів.

Абрикос для щитовидної залози

Абрикос також рекомендований для профілактики захворювань щитовидної залози, фрукт благотворно діє на стан судин і серця. Крім того, абрикоси виводять з організму токсини, допомагають знизити рівень холестерину і зайва вага.

Абрикос проти старіння

Відмінний набір бета-каротину, вітамінів і флавоноїдів дає потужний заряд антиоксидантної властивості: запобігає запалення, зміцнює імунітет і дає відсіч процесам старіння.

Абрикос для хорошого зору

Абрикоси роблять позитивний вплив на здоров'я ваших очей: забезпечують профілактику погіршення зору і припиняють вікові зміни очей.

Абрикос для краси

Вітаміни, що входять до складу цього сонячного фрукта, прийнято називати вітамінами краси. До них відносяться A, C і E. Саме вони зволожують і живлять шкіру, дарують їй пружність і здорове сяйво. До всього іншого, ці вітаміни не менш корисні для нігтів і волосся, особливо в літній період.

Абрикос для травлення

Яскраві абрикоси можуть похвалитися двома видами клітковини в своєму складі: розчинної і нерозчинної. Перша відповідає за нормалізацію кислотності шлунка і контроль цукру в крові, а друга підтримує мікрофлору кишечника. До того ж, абрикос вважається натуральним проносним. Свіжий і сушений фрукт дозволяє без праці позбутися від зайвих кілограмів і розганяє метаболізм.

Абрикос для нервової системи

Абрикос - джерело калію, важливого для здоров'я нервової системи. Калій також несе відповідальність за пам'ять і працездатність людини.

Але цей фрукт може бути корисний не завжди. Кому не можна їсти абрикоси?

Головне джерело проблем ховається в кісточці абрикоса: всередині знаходиться речовина амигдалин, яке в стравоході перетворюється в синильну кислоту. Все це може привести до отруєння. Звичайно, від декількох кісточок нічого не станеться, але велика доза гарантує нудоту, слабкість, головний біль та інші неприємні симптоми.

Однак якщо зерна з кісточок абрикоса проварити або просушити в духовці, то шкода зводиться до мінімуму.

З особливою обережністю до його споживання слід ставитися хворим гепатитом.

Не варто зловживати абрикосами діабетикам, людям з порушенням обміну речовин, хронічні захворювання щитовидної залози, при гострій виразці шлунка, панкреатиті і хворобах печінки.