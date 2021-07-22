Кросовер Lamborghini б'є рекорди продажів

Попит на Lamborghini Urus перевищив очікування. В Італії випустили вже 15-тисячній кросовер і незабаром він стане наймасовішою моделлю в історії марки, повідомляє АвтоПортал.

На даний момент найбільше покупців знайшов суперкар Lamborghini Huracan - випустили 18 тис. купе і спайдер. Однак поступово Urus його швидко наздоганяє: так за перше півріччя справили 2796 кросоверів проти 1 532 Huracan.

За результатами 2020 року 59% усіх проданих Lamborghini в світі - саме Urus. Кросовери Ламборгіні вже розкуплені на 10 місяців вперед. Мало того, Urus вже випустили стільки ж, скільки Lamborghini Countach, Diablo і Aventador разом узятих.

А 15-тисячним став авто в сірому кольорі Grigio Keres Matt і з чорно-салатовим інтер'єром. Відправлять його замовнику з Великобританії.

Нагадаємо, Lamborghini Urus - найшвидший серійний кросовер у світі. Він оснащений 4,0-літровим 650-сильним V8 твін-турбо і здатний розігнатися до 100 км/год за 3,6 с і розвинути 305 км/год. Незабаром модель пройде оновлення.