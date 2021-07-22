Нацбанк погіршив прогноз інфляції у 2021 році з 8% до 9,6% з огляду на стрімке зростання світових цін та подальше відновлення попиту, повідомляє Экономическая правда.

У прес-службі НБУ заявили, що у першому півріччі 2021 року інфляція очікувано вийшла за межі цільового діапазону 5% ± 1 в. п., але відхилення було більшим, ніж передбачалося, через дію як тимчасових, так і фундаментальних факторів.

"У червні 2021 року споживча інфляція в річному вимірі залишилася на рівні попереднього місяця (9,5%), але була вищою за квітневий прогноз Національного банку (9,2%).

З одного боку, така динаміка значною мірою зумовлювалася тимчасовими факторами - зростанням світових цін на продовольство та енергоресурси. З іншого, - суттєвіше посилився фундаментальний інфляційний тиск.

Так, базова інфляція у червні пришвидшилася до 7,3% р/р та помітно перевищила квітневий прогноз (6,8% р/р) насамперед через збереження високого споживчого попиту та зростання виробничих витрат підприємств, у тому числі на оплату праці", - пояснили в НБУ.

"На посилення інфляційного тиску, зокрема фундаментального, впливає також динамічне відновлення економіки, про яке свідчать щомісячні та інші високочастотні індикатори.

Так, у квітні індекс виробництва базових галузей зріс на 18,3% р/р, у травні – на 4,1% р/р, а індекс очікувань ділової активності в червні сягнув найвищого значення, починаючи з жовтня 2019 року. Водночас певною мірою стримували фундаментальний інфляційний тиск сприятлива ситуація на валютному ринку та стабілізація інфляційних очікувань", - йдеться у повідомленні.

"Інфляція вже найближчим часом незначно перевищить 10%, але сповільниться наприкінці 2021 року й повернеться до цілі 5% у другому півріччі 2022 року" , - підкреслили в Нацбанку.

Зазначається, що після досягнення піку восени цього року інфляція почне сповільнюватися завдяки надходженню нового врожаю та корегуванню глобальних цін на енергоносії.

"Посилення монетарної політики Нацбанку, зокрема підвищення облікової ставки та згортання антикризових монетарних заходів, також дасть змогу утримати під контролем інфляційні очікування та поступово позначиться на послабленні фундаментального інфляційного тиску.