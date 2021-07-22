На президента Мадагаскару готувався замах

На президента Мадагаскару Андрі Радзуеліну готувався замах. Було затримано кілька осіб, "іноземці та малагасійці", за звинуваченням в "державному злочині". Про це заявила генеральний прокурор Мадагаскару Бертін Разафіарівуні, повідомляє Кореспондент.

Серед затриманих двоє військових - франко-малагасієць Поль Рафанохарана і француз Філіп Франсуа. Вони нібито планували вбивство "великих політичних діячів", в тому числі й президента.

Всього заарештовано шість осіб. За словами прокурора, змова була на стадії підготовки.

10 років тому на Радзуеліну вже здійснювався замах. Під його автомобілем під час руху спрацював вибуховий пристрій. Глава держави не постраждав.