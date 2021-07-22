Україна дорозміщуватися євробонди-2029 на $ 500 млн під 6,3%, повідомило джерело в банківських колах, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Початковий орієнтир прибутковості додаткового траншу з погашенням в 2029 році становив 6,625%. В ході збору заявок Україні вдалося знизити прибутковість, фінальний орієнтир був встановлений в діапазоні 6,3-6,4%.

Попит на єврооблігації країни на піку перевищував $ 1,8 млрд, по фінальної ставкою він склав близько $ 1,7 млрд.

Організаторами угоди виступають BNP Paribas і Goldman Sachs.

Україна розмістила єврооблігації з погашенням в 2029 році в квітні цього року, обсяг основного випуску становить $ 1,25 млрд, ставка купона - 6,876%.