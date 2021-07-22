Українка MARUV улаштувалася телеведучою в Росії

Українська співачка MARUV (Анна Корсун) стала ведучою Російського чарту на МУЗ-ТВ, повідомляє Деловая столица.

Відзначається, що в ефірі МУЗ-ТВ виконавиця з'явиться вже в п'ятницю, 23 липня.

"Для різноманітності і розвитку — потрібно пробувати і можна разочок стати ведучою. Думаю, в такий комунікації з глядачем важливо чітко говорити, стежити за дикцією і артикуляцією — ось і все, власне. Щодо способу, я люблю незвичайні речі — це як окремий вид мистецтва і мій спосіб самовираження. А щодо російської музики, її в моєму плей-листі не так багато, але є виконавці, яких я часто слухаю — це MATRANG і Constantine" , — заявила співачка.

До слова, MARUV народилася в Павлограді Дніпропетровської області. Співачка відома англомовними хітами Drunk Groove, Focus On Me і Siren Song.

Нагадаємо, переможниця українського нацвідбору на Євробачення-2019 MARUV відмовилася їхати на конкурс. Замість цього вона часто виступає в Росії.