Ізраїль призначив нового посла в Україні

Ізраїль призначив дипломата Михайла Бродського послом своєї країни в Україні﻿. Про це йдеться в повідомленні Бродського в Facebook, повідомляє Деловая столица.

"Уряд Ізраїлю схвалив сьогодні мою кандидатуру на посаду посла в Україні" , — написав він.

Згідно з повідомленням ізраїльського онлайн-видання breslevnews.net, Бродський, який є послом Ізраїлю в Казахстані і послом-нерезидентом в Киргизстані, у найближчі тижні приступить до роботи в якості посла Ізраїлю в Україні, замінивши на цій посаді Джоеля Ліона, який працював послом останні 3 роки.

Бродський народився в Санкт-Петербурзі (Росія), а 30 років тому іммігрував в Ізраїль. У 2002 році він приступив до роботи в Міністерстві закордонних справ Ізраїлю. На початку своєї кар'єри близько 5 років він працював пресаташе посольства Ізраїлю в Москві, а через кілька років — директором зі зв'язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні.