"Газпром" назвав умови для транзиту через Україну після 2024г
"Газпром" готовий транспортувати через Україну після 2024 року газ для поставки за новими контрактами, йдеться в коментарі голови правління Олексія Міллера, повідомляє Интерфакс-Украина.
"Газпром" завжди підкреслював готовність до продовження транзиту газу через Україну, в тому числі і після 2024 року, виходячи з економічної доцільності та технічного стану української газотранспортної системи", - заявив Міллер.
"Питання нових обсягів закупівель газу з Росії для транзиту через територію України повинні вирішуватися на ринкових умовах і за ринковими цінами. Для обсягів нових закупівель російського газу українським маршрутом сумарно вище поточних транзитних зобов'язань" Газпром "готовий навіть збільшити обсяги транзиту через Україну", - додав глава концерну.
Міллер нагадав, що "Газпром" завжди підходив до "Північного потоку 2" як до економічного проекту.
"Його мета - забезпечити надійність, стабільність і диверсифікацію поставок газу на ринок Євросоюзу. А також зниження вартості газу для кінцевих споживачів за рахунок більш короткого транспортного маршруту - майже на 2 тис. км менше до території Німеччини, ніж через газотранспортну систему України. І дотримання всіх необхідних сучасних екологічних вимог. Так, викиди СО2 через "Північний потік 2" в 5,6 рази нижче, в тому числі за рахунок зменшення кількості компресорних станцій, ніж для українського маршруту", - додав глава" Газпрому ".
Міллер також додав:
"Вважаємо участь німецьких партнерів в такій роботі (щодо продовження українського транзиту) повністю обґрунтованим, зважаючи на вже позначені плани по декарбонізації економіки EC".