"Газпром" назвав умови для транзиту через Україну після 2024г

"Газпром" готовий транспортувати через Україну після 2024 року газ для поставки за новими контрактами, йдеться в коментарі голови правління Олексія Міллера, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Газпром" завжди підкреслював готовність до продовження транзиту газу через Україну, в тому числі і після 2024 року, виходячи з економічної доцільності та технічного стану української газотранспортної системи" , - заявив Міллер.

"Питання нових обсягів закупівель газу з Росії для транзиту через територію України повинні вирішуватися на ринкових умовах і за ринковими цінами. Для обсягів нових закупівель російського газу українським маршрутом сумарно вище поточних транзитних зобов'язань" Газпром "готовий навіть збільшити обсяги транзиту через Україну", - додав глава концерну.

Міллер нагадав, що "Газпром" завжди підходив до "Північного потоку 2" як до економічного проекту.

"Його мета - забезпечити надійність, стабільність і диверсифікацію поставок газу на ринок Євросоюзу. А також зниження вартості газу для кінцевих споживачів за рахунок більш короткого транспортного маршруту - майже на 2 тис. км менше до території Німеччини, ніж через газотранспортну систему України. І дотримання всіх необхідних сучасних екологічних вимог. Так, викиди СО2 через "Північний потік 2" в 5,6 рази нижче, в тому числі за рахунок зменшення кількості компресорних станцій, ніж для українського маршруту" , - додав глава" Газпрому ".