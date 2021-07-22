"Газпром" назвав умови для транзиту через Україну після 2024г

"Газпром" назвав умови для транзиту через Україну після 2024г

"Газпром" готовий транспортувати через Україну після 2024 року газ для поставки за новими контрактами, йдеться в коментарі голови правління Олексія Міллера, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Газпром" завжди підкреслював готовність до продовження транзиту газу через Україну, в тому числі і після 2024 року, виходячи з економічної доцільності та технічного стану української газотранспортної системи", - заявив Міллер.
"Питання нових обсягів закупівель газу з Росії для транзиту через територію України повинні вирішуватися на ринкових умовах і за ринковими цінами. Для обсягів нових закупівель російського газу українським маршрутом сумарно вище поточних транзитних зобов'язань" Газпром "готовий навіть збільшити обсяги транзиту через Україну", - додав глава концерну.

Міллер нагадав, що "Газпром" завжди підходив до "Північного потоку 2" як до економічного проекту.

"Його мета - забезпечити надійність, стабільність і диверсифікацію поставок газу на ринок Євросоюзу. А також зниження вартості газу для кінцевих споживачів за рахунок більш короткого транспортного маршруту - майже на 2 тис. км менше до території Німеччини, ніж через газотранспортну систему України. І дотримання всіх необхідних сучасних екологічних вимог. Так, викиди СО2 через "Північний потік 2" в 5,6 рази нижче, в тому числі за рахунок зменшення кількості компресорних станцій, ніж для українського маршруту", - додав глава" Газпрому ".

Міллер також додав: "Вважаємо участь німецьких партнерів в такій роботі (щодо продовження українського транзиту) повністю обґрунтованим, зважаючи на вже позначені плани по декарбонізації економіки EC".

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