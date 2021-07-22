Литва запропонувала надати Україні ПДЧ в НАТО в обмін на "ПП-2"

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україні необхідно надати План дій щодо членства в НАТО в обмін на завершення будівництва "Північного потоку-2". За його словами, угода по "Північному потоку-2" - помилка, яка буде дорого коштувати, повідомляє РБК-Украина.

"Я вважаю, що це помилка, і ця помилка буде дорого коштувати. Бачу можливості виправити цю помилку, якби Україні був запропонований план дій щодо членства в НАТО або відкриття газопроводу було б використано як важіль, щоб вимагати виведення російських військ з території України" , - заявив Ландсбергіс.

При цьому глава МЗС Литви підкреслив, що "Північний потік-2" - велика перемога для президента Росії Володимира Путіна.