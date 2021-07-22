Що очікується на валютному ринку в п'ятницю

Рішення Правління Національного банку збільшити з завтрашнього дня облікову ставку до 8% річних ще до публічного оголошення інформації вплинуло на поведінку міжбанківського валютного ринку.

Судячи з усього, якийсь «інсайд» просочився з високих кабінетів на Інститутській, 9 за кілька годин до запланованого оголошення. Чудово розуміючи, що означає рішення підняти ставку, скарбники відразу декількох великих банків виставили на продаж обсяги валюти, що тут же призвело до падіння котирувань на 6 копійок - з 27,23 / 27,245 до 27,17 / 27,185 гривень. І якби ситуацією не скористалися нерезиденти, які вийшли з покупкою (на ринку був помічений Citibank і ще пара великих банків з іноземним капіталом), безготівковий долар міг би впасти ще сильніше. Вони викупили надлишки валюти і не дали долару остаточно обвалитися.

Закрили торги четверга на 9,5 копійок на покупці і на 6,24 копійки на продажу нижче, ніж в середу.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,1825 / 27,23 (купівля / продаж).

Торги четверга відкрилися дуже вузько: спред на старті склав всього 2,5 копійки. Проте, як це вже стає доброю традицією, ні покупці, ні продавці не поспішали робити перший крок. Перша угода сьогодні пройшла лише в 10:02 за ціною 27,245. До 11:00 баланс продавців і покупців ще зберігався, але після 11 години ситуація різко змінилася. Число бажаючих продати валюту почала зростати на очах, і котирування пішли нижче рівня 27,20 гривень, опустившись до 12 години до 27,1725 гривень на покупку і 27,1775 гривень на продажу. Після обіду, коли офіційно оголосили про підняття облікової ставки НБУ, ринок взяв невелику паузу, після якої зниження продовжилося. Закрили день на мінімальних денних рівнях.

Котирування закриття - 27,14 / 27,18 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 25 млн у порівнянні з середою і склав 152 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,1945 гривень.

Офіційний курс долара на 23 липня встановлено на позначці 27,1915 гривень за долар, зниження на 4,90 копійки.

Офіційний курс євро на 23 липня встановлено на позначці 32,0343 гривні за євро, зниження на 2,64 копійки.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1767. Євро сьогодні виріс до позначки 1,1830 долара після того, як Європейський центробанк зберіг ставки без змін і натякнув на можливе більш тривалу підтримку економіки Євросоюзу, а також після публікації даних про зростання числа безробітних у США, але потім потрапив під хвилю продажів і опустився до 1,1763 долара.

Чергове зростання світових цін на нафту підтримав російський рубль, який сьогодні зміцнився до 73,60 рублів за долар. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 73,88-73,95 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці сьогодні, як і вчора, продавали по 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку в п'ятницю

Підвищення облікової ставки НБУ і наступне за цим зниження безготівкового долара на міжбанку дало недвозначний меседж учасникам ринку. Завтра зниження може продовжитися. Не виключено, що буде потрібно втручання Національного банку, щоб позначити допустиму глибину падіння долара. А сьогоднішню заяву глави НБУ про те, що Нацбанк зменшить обсяги щоденних інтервенцій з 20 до 5 млн доларів, може означати, що ринку буде надана велика свобода, і це може вилитися в більш істотне зміцнення гривні. Завтрашній день дасть відповідь на багато питань.

Готівковий долар відреагував на поведінку міжбанку зниженням з ранкових 27,23-27,24 до 27,19-27,20 гривень. Завтра вранці його почнуть продавати за тією ж ціною, а далі вся увага буде прикута до міжбанку, звідки і буде дано сигнал: «продовжуємо падіння» або «розгортаємося».

Готівковий євро протягом дня продавали по 32,05-32,10 гривні. Завтра торгівля почнеться в цьому ж діапазоні; далі все буде залежати від ситуації на FOREX і в який бік піде готівковий долар. Не виключено, що і євро на FOREX, і готівковий долар в першій половині дня продовжать зниження, і тоді нарешті євро подешевшає до 32 гривень рівно.

Що стосується готівкового рубля, його продовжать завтра продавати по 3,65-3,67 гривень. При цьому кількість пропозицій по 3,65 гривень буде менше, а по 3,67 гривень - більше, ніж сьогодні. Втім, якщо гривня продовжить зміцнення, не виключено, що і готівковий рубль скоро знову подешевшає.