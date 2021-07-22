Заступник голови Харківської облради затриманий при отриманні хабара

Заступник голови Харківської облради затриманий при отриманні хабара

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили заступника голови Харківської обласної ради та його спільника-адвоката в отриманні хабара в розмірі 1 млн 50 тис. грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Встановлено, що за зазначені кошти вищевказані особи "обіцяли" залишити на посаді директора комунального підприємства", - повідомляється на офіційній сторінці САП в Facebook.

Заступник голови Харківської облради і його спільник були затримані в четвер після отримання останньої частини обумовленої суми (350 тис. Грн).

Вирішується питання про повідомлення ним про підозру.

Слідство триває, встановлюються інші особи ймовірно причетні до скоєного злочину інших осіб.

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics