Заступник голови Харківської облради затриманий при отриманні хабара

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили заступника голови Харківської обласної ради та його спільника-адвоката в отриманні хабара в розмірі 1 млн 50 тис. грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Встановлено, що за зазначені кошти вищевказані особи "обіцяли" залишити на посаді директора комунального підприємства", - повідомляється на офіційній сторінці САП в Facebook.

Заступник голови Харківської облради і його спільник були затримані в четвер після отримання останньої частини обумовленої суми (350 тис. Грн).

Вирішується питання про повідомлення ним про підозру.

Слідство триває, встановлюються інші особи ймовірно причетні до скоєного злочину інших осіб.