В Литві діти нелегальних мігрантів потрапили до реанімації

Двоє дітей нелегальних мігрантів доставлені в реанімацію лікарні міста Алітус, повідомила Служба охорони державного кордону Литви (СОГГЛ), повідомляє Делфи.

Як повідомляє СОГГЛ, малолітні діти відвезені в реанімацію лікарні з застави в Кабеляй після того, як вони разом з батьками незаконно перетнули кордон. Батьки сказали прикордонникам, що перед перетином кордону дітям дали таблетки, щоб він поводилися спокійніше.

Згідно зі свідченнями дорослих, перед перетином кордону таблетки дітям дали люди в масках, що супроводжували групу в Білорусі.

У четвер вранці прикордонники застави Кабеляй затримали в Варенського районі мігрантів, які щойно перетнули кордон з Білорусі. За попередніми даними, 11 громадян Іраку та чотири громадяни Росії чеченської національності.

"Всі іноземці відразу ж були доставлені на заставу. Відразу після прибуття дорослі звернулися до прикордонників, тому що були стурбовані станом своїх дітей. Двоє малолітніх дітей виглядали дуже млявими, не могли спілкуватися. Прикордонники Кабеляй відразу ж викликали швидку допомогу. Прибулі медики терміново відвезли дітей в лікарню Алітуса, де вони опинилися в реанімації ", - стверджує СОГГЛ.

За інформацією служби, зараз стан дітей стабілізовано, небезпеки для їхнього життя немає.