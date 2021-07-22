США не відмовляються від санкцій проти "СП-2" - Держдеп
США не відмовляються від введення санкцій проти російського газопроводу Північний потік-2, попри угоду з Німеччиною. Про це заявив представник Держдепу Нед Прайс у четвер, 22 липня, повідомляє Кореспондент.
"Щоб сказати абсолютно ясно: ми не відмовляємося ні від яких доступних нам інструментів. Насправді ми додаємо кілька додаткових в наш арсенал", - сказав Прайс на брифінгу у Вашингтоні.
За його словами, спроба зупинити російський проєкт була нереалістичною, а угода між США і Німеччиною - це найкраще, чого могли досягти Штати в нинішніх умовах.