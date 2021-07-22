У Києві з'явилися COVID-тести для виявлення "Дельти"
У Києві вже є тести для виявлення штаму коронавірусу "Дельта".
Про це заявив начальник Головного управління Держпродпотребслужби в Києві Олег Рубан в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Сьогодні в Києві з'явилися тести, тому будуть проводити діагностику саме по DELTA-збуднику та підтверджувати. Що стосується пандемії, то, дійсно, в пріоритеті сьогодні йде DELTA-збудник, і він буде пріоритетним в циркуляції. В Україні він уже є, вже майже два місяці, за епідемічними прогнозами", - сказав він.