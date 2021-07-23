В Україні з'явилися дуже дешеві електромобілі

У Києві вдалося помітити дуже незвичайний Zhidou D2. Бюджетний китайський електрокар - рідкість на наших дорогах, повідомляє АвтоПортал.

Zhidou D2 - недорога альтернатива Smart. Мініатюрний двомісний сітікар досягає всього 2,8 м в довжину і 1,54 м в ширину, а важить лише 700 кг.

Купити китайський електромобіль можна за ціною Renault Logan. Нові Zhidou D2 коштують близько 14 тис. доларів, старі - 7,5-8 тис. Примітно, що комплектація включає кондиціонер, камеру заднього виду, парктронік і навігацію з 7-дюймовим тачскріном.

Zhidou D2 оснащений електромотором з піковою потужністю 41 к. с. і може розвинути 85 км/год. Акумуляторна батарея ємністю 18 кВт∙год забезпечує запас ходу в 155 км, а її зарядка в домашніх умовах займає всього 4 години.

Взагалі, останнім часом недорогі електромобілі з Китаю все частіше можна побачити на дорогах України. Причому, часом з Піднебесної везуть навіть електричні Ford і Renault, створені спеціально для місцевого ринку.