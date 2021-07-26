Байден починає найважчу фазу свого президентства

Перші півроку Джо Байдена на посаді президента США були досить яскравими. Дві третини американців принаймні частково вакциновані від коронавірусу, про це посилаючись на Financial Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Економіка переживає найшвидший підйом з 1980-х років. І, як показують опитування, світ більше не сприймає Америку з недовірою, яку він відчував в роки Дональда Трампа. Це був успішний президентський старт.

Але в політиці стабільні успіхи - рідкість. Найближчі проблеми Байдена - розкол навколо більшості його законопроектів про реформи, повторна активізація пандемії коронавірусу, занепокоєння щодо рівня злочинності і вбивств в країні, а також питання міграційного кризи - в значній мірі залежать не від нього.

Легко забути, що Байден отримав найбільшу перевагу тоді, коли демократи виграли позачергові вибори в Джорджії в січні, передавши їм контроль над Сенатом. В іншому випадку ситуація могла бути набагато гірше.

Однак Байден зараз вступає в набагато більш жорстку фазу свого президентства. Одна з проблем випливає з невимушеної помилки - виведення військ з Афганістану. Важко зрозуміти, чому він відчував потребу вивести сили Америки. Витрати на перебування мінімальні - за останні 17 місяців в Афганістані не було жодної бойової загибелі.

На відміну від цього, ризики після виходу з Афганістану високі. Тільки питання часу, коли таліби повернуть собі повний контроль. Це в значній мірі зашкодить престижу Америки. Такий сигнал може зруйнувати надії Байдена отримати союзників в змаганні з Китаєм, в протистоянні демократії та самодержавства. Цю проблему Байден фактично створив самостійно.

Можливості Байдена для реалізації порядку денного внутрішньої політики звужуються. Набагато краще мати 50 демократів в Сенаті, ніж 49. При цьому двоє з них, Джо Манчин із Західної Вірджинії і Кірстен Синема з Арізони - не дуже надійні союзники.

Вони не мають наміру скасувати правило, яке змушує Байдена отримати не менше 10 республіканських голосів для затвердження законопроектів. Це означає, що більшість його законопроектів, таких як перегляд виборчих прав або імміграційна політика, майже не мають шансів пройти. Навіть один республіканський голос був би дивом.

Можливо, Байден отримає десять голосів республіканців, які підтримають його двопартійний законопроект про інфраструктуру. Але ціна домовленостей з Республіканською партією зростає.

Відмовившись розглядати збільшення податків, республіканці підтримують фінансування Служби внутрішніх доходів, яка постраждала за останні 15 років. Байден міг використовувати цей момент для демонстрації цинізму республіканців щодо верховенства права. Але все, про що він просив, - це кошти для забезпечення наявного податкового законодавства.

Байден настільки відданий пошуку двопартійної згоди, що готовий йти на багато поступок. Тим не менше, немає гарантії, що він отримає республіканські голоси навіть після поступок. Це нагадує відлуння 2009 року, коли колишній президент США Барак Обама втратив зустріч з республіканцями на півдорозі в переговорах про охорону здоров'я, а вони в результаті одноголосно відхилили його законопроект.

Байден уникнув потужної демонізації, яку відчував Обама з боку політичних опонентів. Але загальна республіканська стратегія незмінна - опоненти продовжуватимуть будувати перешкоди на політичному шляху Байдена.

Історія з COVID-19 стала окремим розділом президентства Байдена. Він прискорив програму вакцинації. Рівень смертності впав. Однак десятки мільйонів американців все ще підозріло ставляться до вакцини. Останнім часом темпи вакцинації сповільнилися, а кількість випадків хвороби зростає. Підприємства та навчальні заклади знову тривожно оцінюють можливість повних локдаунів.

Чи може Байден щось з цим зробити? Він міг би скопіювати британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона і відмовитися від карантину, або слідувати французькому президентові Еммануелю Макрона, який ввів більш примусову політику вакцинації. Однак на практиці Байдену доведеться сподіватися, що чергова хвиля коронавірусу недостатньо сильна, щоб порушити економічне відновлення.