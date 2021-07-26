У Києві правоохоронців судитимуть за викрадення людини

Київська міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо злочинної групи в складі п'яти чоловік, з яких четверо - працівники Солом'янського управління поліції ГУ Нацполіціі в місті Києві, повідомляє Кореспондент.

Члени злочинної групи звинувачуються в незаконному позбавленні волі людини, яке супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, а один з них - в незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з цивільною особою, яка заподіяла великої матеріальної шкоди (ч.2 ст.146, ч .3 ст.289 КК України).

"Згідно з матеріалами слідства, четверо правоохоронців організували план, спрямований на незаконне позбавлення волі 50-річного жителя Львова з метою отримання від нього грошових коштів. Так, отримавши інформацію про те, що потерпілий періодично виступає посередником у продажу автомобілів, під виглядом покупців поліцейські домовилися з ним про зустріч і огляд транспортного засобу - автомобіля марки Toyota Land Cruiser Prado 150 вартістю більше 1 млн гривень" , - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що перебуваючи в одному з райцентрів на території Київської області, співробітники поліції, не маючи жодних законних підстав, наділи на чоловіка наручники і, протиправно утримуючи в своєму автомобілі, зажадали від нього $10 тисяч за непритягнення до відповідальності за сфабрикованим звинуваченням у нібито спробі продажу викраденого автомобіля.

"Отримавши від потерпілого частину коштів в сумі 2 тисячі євро правоохоронці відпустили його", - додали в прокуратурі.

Згодом один із співробітників поліції привернув знайомого, який за допомогою евакуатора повинен був перевезти автомобіль, який продавав чоловік, до обумовленого місця для продажу без згоди власника. Але його дії були вчасно викрито при спробі транспортування автомобіля.