"Слузі" Брагару скасували адмінпрокотол за їзду під наркотиками

Національна поліція скасувала адміністративний протокол, який патрульні склали щодо нардепа від "Слуги народу" Євгенія Брагара за водіння в наркотичному сп'янінні, повідомляє Деловая столица.

"Адміністративний матеріал за статтею 130 Кодексу про адміністративні правопорушення скасовано" , — повідомив представник Нацполіції.

Адмінпротокол було скасовано у зв'язку з тим, що в організмі Брагара, за результатами експертизи, не знайшли ніяких заборонених речовин.

Нагадаємо, раніше "слугу" Брагара зупинили в Дарницькому районі Києва патрульні на його іномарці Toyota Camry. На переконання правоохоронців, Брагар керував транспортом під забороненими речовинами. Нардеп у свою чергу, звинуватив їх у вимаганні хабара.

Пізніше політику повернули відібрані водійські права, так як експертиза показала відсутність наркотиків в організмі.