"Слузі" Брагару скасували адмінпрокотол за їзду під наркотиками

"Слузі" Брагару скасували адмінпрокотол за їзду під наркотиками

Національна поліція скасувала адміністративний протокол, який патрульні склали щодо нардепа від "Слуги народу" Євгенія Брагара за водіння в наркотичному сп'янінні, повідомляє Деловая столица.

"Адміністративний матеріал за статтею 130 Кодексу про адміністративні правопорушення скасовано", — повідомив представник Нацполіції.

Адмінпротокол було скасовано у зв'язку з тим, що в організмі Брагара, за результатами експертизи, не знайшли ніяких заборонених речовин.

Нагадаємо, раніше "слугу" Брагара зупинили в Дарницькому районі Києва патрульні на його іномарці Toyota Camry. На переконання правоохоронців, Брагар керував транспортом під забороненими речовинами. Нардеп у свою чергу, звинуватив їх у вимаганні хабара.

Пізніше політику повернули відібрані водійські права, так як експертиза показала відсутність наркотиків в організмі.

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