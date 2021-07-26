Семена Семенченко знову відправили за грати

Солом'янський суд Києва задовольнив клопотання Служби безпеки України про зміну запобіжного заходу екс-нардепу Семену Семенченко з цілодобового домашнього арешту на безальтернативне утримання під вартою, повідомляє Страна.ua.

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Нагадаємо, що за версією слідства, Семен Семенченко організував роботу незаконної ПВК, а також він замішаний в імпорті з Росії продукції військового призначення.

У Солом'янському суді Києва 26 липня проходило вже четверте засідання за клопотанням СБУ про зміну запобіжного заходу екс-нардепа Семену Семенченко якого звинувачують в створенні приватної військової компанії.

До цього дня в відношенні Семенченко діяв запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, але слідчі СБУ вважають, що Семенченко може впливати на свідків у зв'язку з чим ними було подано клопотання про зміну запобіжного заходу на утримання під вартою.

Сам Семенченко перед судом заявляв, що глава СБУ Іван Баканов особисто розпорядився щоб Семенченко утримували під вартою.

"Тиск на суд йде з боку СБУ, Офісу генерального прокурора і прокуратури області", - заявляв Семенченко перед судом.

Таким чином, Семен Семенченко провів на волі менше двох тижнів після того, як 14 липня йому було змінено запобіжний захід на домашній арешт.