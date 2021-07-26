Справи Майдану: ватажок "тітушок" уникнув покарання за трьома статтями

У понеділок, 26 липня, Дарницький районний суд Києва звільнив Юрія Крисіна, який командував "тітушками" під час Євромайдану, від кримінальної відповідальності за трьома статтями Кримінального кодексу, повідомляє Деловая столица.

Про це повідомила у своєму Facebook громадська організація "Адвокатська дорадча група".

"Мова про статті 296 (хуліганство вчинене групою осіб), 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів, демонстрацій) та 146 (незаконне позбавлення волі, викрадення людини вчинене з корисливих мотивів щодо двох чи більше осіб). Саме за цими статтями Крисіна звільнили від відповідальності" , — йдеться в повідомленні.

Залишилося тільки обвинувачення за ст. 127 КК (катування).

Прокурор Юлія Малашич зазначила, що адвокати Крисіна навмисне затягували процес.

"Вся поведінка захисту, а саме затягування — дало свій результат. Після 5 місяців неявок адвокатів судовий розгляд розпочався із запізненням. Строки давності по трьох статтях дійсно минули" , — констатувала вона.

Також під час слухання 26 липня представник потерпілих Павло Дикань долучив свої додаткові матеріали під час стадії доповнень. Так, він звернув увагу на справу за обвинуваченням Олександра Сєрова. Вона стосується епізоду з викраденням Владислава Іваненка. За версією слідства, Сєров охороняв викраденого потерпілого Іваненка в наметовому таборі біля метро "Бориспільська". За це він отримав 800 грн.

Нагадаємо, Юрій Крисін вже засуджений на 5 років позбавлення волі у справі вбивства "тітушками" журналіста Вʼячеслава Веремія. У вересні 2019 року Верховний суд відхилив касаційну скаргу захисту Юрія Крисіна з проханням про помʼякшення вироку.