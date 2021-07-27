Вчені закликали готуватися до аномальної спеки

Вчені з Вищої технічної школи Цюріха заявили, що людству необхідно підготуватися до більш інтенсивних періодів аномальної спеки, повідомляє Лента.Ру.

Про це передає портал Axios з посиланням на науковий журнал Nature Climate Change.

"Нам слід приготуватися до рекордних піків спеки, які набагато перевершать попередні температурні рекорди" , - повідомив один з учасників дослідження Ерік Фішер.

За його словами, дані явища спостерігатимуться вже в найближчі десятиліття. Відзначається, що рекордні періоди спеки можуть траплятися від двох до семи разів частіше в період з 2021-го по 2050 рік, а з 2051-го по 2080 рік - від трьох до 21 рази частіше.