В ЄС існує ризик розвитку "пандемії самотності"

В Євросоюзі за час пандемії COVID-19 зафіксували подвоєння числа людей, що почуваються самотніми, повідомляє УНИАН.

"Згідно з доповіддю JRC, кожен четвертий житель ЄС відчуває себе самотнім, число одиноких людей під час пандемії коронавірусу подвоїлося у всіх вікових групах. У порівнянні з 2016 роком рівень самотності серед осіб у віці 18-35 років збільшився в чотири рази" , - сказано в доповіді.

Якщо в 2016 році близько 12% жителів ЄС відчували себе самотніми, то під час пандемії ця цифра збільшилася до 25%.

Проблема самотності однаково гостро сьогодні стоїть перед усіма віковими категоріями, а також перед чоловіками і жінками. Його однаково гостро переживають як жителі міст, так і сільської місцевості.

При цьому до пандемії Північна Європа відрізнялася найнижчим (всього 6%) рівнем самотності, то сьогодні всі регіони ЄС демонструють практично однаковий його рівень (від 22% до 26%).

Крім того, у жителів ЄС в середньому на 20-30% знизилися позитивні відчуття (почуття бадьорості, спокою, активності, цікавості, зацікавленості), і на ту ж цифру збільшилися негативні емоції, включаючи напругу і пригніченість.

"На це зростання почуття самотності вплинули і санітарні заходи з ізоляції, проте існує побоювання розвитку можливої пандемії самотності. Це вимагає втручання і ефективних заходів протидії" , - свідчить звіт.

Своєю чергою віце-президент ЄК з питань демографії Дубравка Шуйца заявила, що "пандемія коронавірусу висунула на перший план такі проблеми, як самотність і соціальна ізоляція".

"Ці проблеми існували і раніше, але суспільство не приділяло їм великої уваги. Тепер ми повинні почати краще розуміти і розв'язувати ці проблеми... Нам необхідно подумати, як спільними зусиллями побудувати більш стійке і згуртоване суспільство в ЄС" , - сказала Шуйца.

Європейські політики підкреслюють, що необхідна всеосяжна робота всіх інститутів ЄС з подолання європейської проблеми самотності.

Чергове дослідження самотності серед жителів Євросоюзу, як очікується, буде проведено в 2022 році, планується також і створення інтернет-платформи для моніторингу самотності в режимі реального часу.