В Україні тільки одне місто виконує план вакцинації

Київ лідирує за кількістю прищеплених від коронавірусної інфекції COVID-19 і єдиний в Україні виконує планові показники щодо вакцинації. Про це заявила депутат Київської міської ради від партії "УДАР Віталія Кличка", заступниця голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Київ - єдиний регіон, який виконує планові показники по вакцинації проти COVID-19 і показує кращі результати по Україні за кількістю прищеплених. З початку 5-го етапу вакцинації, що стартував 23 липня, щепитися можуть всі бажаючі, вибравши найближчий пункт або центр масової вакцинації", - написала Старостенко на своїй сторінці в Facebook.

Депутат зазначила, що за минулу добу столичні медики зробили 24 тис. 701 щеплення, за минулий тиждень в столиці вакциновано 122 тис. 613 осіб, а всього з початку прищеплювальної кампанії зроблено більше ніж 745 тис. щеплень. Повністю імунізовані понад 245 тис. киян.