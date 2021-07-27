Вчені розповіли, що може відновити здоровий сон

На думку вчених, людям, які не можуть заснути ввечері та складно прокидаються вранці, допоможе відновитися тиждень життя в природних умовах, повідомляє Menslife.

Вчені з університету в Колорадо, США виявили, що привести в норму внутрішній годинник людини допомагає перебування під денним світлом і відсутність електричного світла від ламп в нічний час. В експерименті взяли участь 7 добровольців. Всі вони перший тиждень жили в звичайних міських умовах, а другу - на природі.

Відразу ж після тижневого перебування на свіжому повітрі учасники відчули позитивні зміни, хоча сон займав у них точно такий же час, як і в період життя в місті. Як стверджують дослідники, в умовах сучасного життя рівень мелатоніну здатний знизитися до денних показників лише по закінченню двох годин. Іншими словами, весь цей час біологічний годинник дають організму сигнал, що весь цей час ще триває ніч, в зв'язку з чим людині вкрай складно зосередитися, прокинувшись вранці. Тому здоровий сон відновлюється після тижня відпочинку на природі.