Родичам загиблих у Скнилівській трагедії виплатили допомогу

Родичам загиблих у 2002 році в авіакатастрофі на Скнилові виплатили матеріальну допомогу, на що з Львівського міського бюджету направили 112 тисяч гривень, повідомляє Укрінформ.

"У Львові до 19-ї річниці авіакатастрофи, яка сталась на військовому летовищі "Скнилів" 27 липня 2002 року, членам сімей загиблих виплатили одноразову матеріальну допомогу. Відповідне розпорядження підписав міський голова Львова" , - йдеться у повідомленні Львівської міської ради.

Зазначається, що по 2 тис. грн отримали 56 осіб, із передбачених в міському бюджеті 112 тис. грн.

В управлінні соціального захисту міськради розповіли, що місто уже не перший рік фінансово підтримує людей, які постраждали чи втратили в тій авіакатастрофі своїх рідних. Зокрема, у 2020 році члени сімей загиблих також отримали одноразову виплату в розмірі 2 тис. грн.

Кошти членам сімей загиблих в авіакатастрофі виплатили у межах Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян міста Львова.

Скнилівська трагедія – аварія, яка сталась під час святкування 60-ї річниці 14-го авіаційного корпусу ВПС України на летовищі «Скнилів» під Львовом 27 липня 2002 року. Внаслідок падіння винищувача Су-27УБ у натовп глядачів, загинуло 77 осіб (серед них – 28 дітей) і постраждало близько 250 людей. За кількістю загиблих ця подія вважається найбільшою катастрофою в історії авіаційних свят.