Грузію накрила сильна злива

На заході Грузії пройшли потужні зливи. Це призвело до збільшення рівня води в річках, повідомляє РБК-Украина.

У селах Хобського муніципалітету вода затопила двори, вулиці та сільськогосподарські угіддя. Біля Кутаїсі на ділянці дороги Цхалтубо-Цагері-Лентехі розмита автомобільна дорога.

Крім того, стався зсув на сьомому кілометрі траси внутрішнього значення Алпана-Цагері. На цій ділянці дороги заборонено рух всіх видів транспорту.

Річка Цхенісцкалі вийшла з берегів і забрала близько 50 метрів центральної дороги біля села Сакдарі. Пошкоджений міст, що з'єднує село Лентехі з трьома громадами.

Разом з тим, злива і залила вулиці Батумі. У місті стався збій у роботі громадського транспорту.

Анастасія Рокитна