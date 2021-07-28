Перші зображення хетчбека Tesla за $25 тисяч

Американський автовиробник офіційно підтвердив появу цієї моделі, орієнтованої на європейський ринок, але вигляд електрокара поки що не демонструвався. Британський портал CarWow виправив цей недолік, повідомляє 24 Канал.

Про майбутню новинку Tesla вже зараз дещо відомо з офіційних джерел, включаючи запланований час дебюту. Найменша і найдоступніша модель Tesla повинна з’явитись у 2023 році. Ось як вона може виглядати.

Ексклюзивні рендери від CarWow базуються на стилістиці сучасної лінійки моделей Tesla. Якщо лише Ілон Маск не вирішить зробити хетчбек з дизайном Cybertruck, можна вважати, що майбутня новинка виглядатиме приблизно так.

Фото: рендери хетчбека Tesla та слайди з презентації / CarWow

Фото: рендери хетчбека Tesla та слайди з презентації / CarWow

Фото: рендери хетчбека Tesla та слайди з презентації / CarWow

Фото: рендери хетчбека Tesla та слайди з презентації / CarWow

Наразі про електричний хетчбек Tesla відомо наступне:

Офіційно підтверджено плани на випуск хетчбека;

Електрокар матиме новий формат акумуляторного блоку;

Хетчбек отримає полегшену конструкцію кузову;

Запас ходу становитиме 290 кілометрів;

Матиме систему автономного управління;

Коштуватиме близько 25 тисяч доларів;

Має прибути у 2023 році.

Щоправда, поки не ясно, чи відбудеться у 2023 році презентація концепту, серійної моделі, чи мова йде про ринковий дебют.

Акумулятори хетчбека будуть на 35% компактнішими, але у 6 разів потужнішими, що забезпечить на 16% кращий показник співвідношення ємності до запасу ходу.

Щоб зрозуміти, наскільки гарними є заявлені показники, наведемо приклад. Електричний Fiat 500 початкового рівня, який коштує понад 31 700 доларів, має запас ходу 185 кілометрів. Отже хетчбек Tesla, при нижчій ціні, матиме майже на третину кращий запас ходу. Втім, головним конкурентом для хетчбека вбачається Volkswagen ID3, який пропонує пробіг у 350–545 кілометрів, залежно від версії, а коштує від 42 600 до 53 500 доларів.