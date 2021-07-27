Кент пішов: тимчасова повірена у справах США повернулася в Україну
Після двох тижнів відпустки в Україну повернулася тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Вона зустрілася з заступником помічника Держсекретаря США Джорджем Кентом, який виконував її обов'язки в цей період, повідомляє Страна.ua.
Про це у вівторок, 27 липня, в Twitter повідомила прес-служба посольства США в Україні.
"Ради знову вітати в Україні Тимчасовий повірений у справах США Христину Квін! Також щиро вдячні заступнику помічника Держсекретаря США Джорджу Кенту, який протягом останніх двох тижнів виконував обов'язки Тимчасового повіреного у справах США", - заявили в дипломатичному представництві.
Також посольство опублікувало спільну фотографію Кента і Квін.
Приїзд Квін прокоментував телеграм-канал "Політика Країни".
"Судячи з усього нас покидає Джордж Кент. Христина Квін повернулася в Києва з відпустки і приступила до виконання обов'язків тимчасово повіреної США. Кент пробув в Києві пару тижнів, але шум встиг підняти знатний. Чого варта лише відставка Авакова після фото з ним. І, до речі, із Зеленським та Єрмаком Кент так і не зустрівся. принаймні публічно про це не повідомлялося", - йдеться в публікації.