Кент пішов: тимчасова повірена у справах США повернулася в Україну

Після двох тижнів відпустки в Україну повернулася тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Вона зустрілася з заступником помічника Держсекретаря США Джорджем Кентом, який виконував її обов'язки в цей період, повідомляє Страна.ua.

Про це у вівторок, 27 липня, в Twitter повідомила прес-служба посольства США в Україні.

"Ради знову вітати в Україні Тимчасовий повірений у справах США Христину Квін! Також щиро вдячні заступнику помічника Держсекретаря США Джорджу Кенту, який протягом останніх двох тижнів виконував обов'язки Тимчасового повіреного у справах США", - заявили в дипломатичному представництві.

Також посольство опублікувало спільну фотографію Кента і Квін.

Приїзд Квін прокоментував телеграм-канал "Політика Країни".