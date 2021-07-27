"Гаванський синдром" знову "підкосив" американських дипломатів

У США знову заявили про таємничий "гаванський синдром", на який хворіють американські дипломати та агенти розвідки. Тепер співробітники посольства у Відні поскаржилися на раптові запаморочення й мігрені, повідомляє Обозреватель.

Про перші такі випадки стало відомо ще п'ять років тому. І відтоді лікарі так і не змогли встановити причину загадкової недуги. Однак спецслужби підозрюють, що до хвороби "приклалася" Росія.

Що таке "гаванський синдром"?

"Гаванський синдром" – так журналісти називають незвичайні симптоми, на які 2016 року почали скаржитися співробітники американського посольства в Гавані. Тоді постраждали не менш ніж 19 дипломатів, у них діагностували:

травми і набряк головного мозку;

втрату слуху;

нудоту;

сильні мігрені;

втрату почуття рівноваги;

когнітивні порушення.

Також хворі відчували так звані "сенсорні відчуття" – такі як сторонні звуки, відчуття тиску або тепла.

Через рік на аналогічні проблеми поскаржилися американські дипломати з китайського міста Гуанчжоу. Пізніше такі випадки фіксували в Росії, Польщі, Австралії і на Близькому Сході. Загалом від невідомої недуги могли постраждати близько 130 осіб – це дипломати і члени їхніх сімей, співробітники ЦРУ і військові.

Мабуть, найвідоміший інцидент – справа співробітника розвідки Марка Полімеропулоса. Він був змушений покинути роботу через постійні мігрені, запаморочення і шум у голові. За словами офіцера, вперше він почав відчувати симптоми "гаванського синдрому" під час робочої поїздки в Москву в 2017 році.

Марк Полімеропулос. Джерело: BBC

Що сталося з американськими дипломатами цього разу?

Після вступу Джо Байдена на посаду президента США симптоми "гаванського синдрому" поновилися. З початку цього року вже зареєстровано близько 20 випадків у американських дипломатів у Відні. Що саме відбулося з американськими громадянами, поки незрозуміло. Висувалися різні версії – від акустичних атак до масової істерії.

У червні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив: нова адміністрація спробує з'ясувати, що саме могло стати причиною численних розладів у співробітників дипломатичних місій. Але, за даними New Yorker, глава ЦРУ Вільям Бернс описує ці події як "напад".

Ось головні версії, які висували американські ЗМІ та вчені:

у 2018 році видання The NYT припустило, що "гаванський синдром" пов'язаний із мікрохвильовим випромінюванням, за яким можуть стояти російські спецслужби.

у 2019 році канадське Управління охорони здоров'я повідомило, що проблеми могли бути викликані нейротоксинами в антикомариних пестицидах.

у 2020 році Національна академія наук, інженерії та медицини США оприлюднила версію про спрямоване радіочастотне випромінювання.

Також були й інші гіпотези. New Yorker пише, що ФБР називало інциденти масовим психологічним захворюванням. Таке відбувається, коли група людей вважає, що піддається якомусь шкідливому впливу і починає одночасно почуватися зле.

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Однак пізніше це припущення виключили. Згідно з висновками лікарів, деякі пацієнти навіть не знали про такі ситуації з дипломатами в інших країнах. Крім того, певні фізичні симптоми, виявлені у співробітників дипмісій, не можуть бути викликані виключно психічними проблемами.

А фахівці з університету Пенсильванії виявили, що у 40 хворих є пошкодження мозку за відсутності ознак фізичного впливу на череп – свого роду "струс мозку без струсу".

Це витівки Росії?

Поки адміністрація Байдена не визначила, хто несе відповідальність за епізоди "гаванського синдрому". Однак ЗМІ неодноразово говорили про причетність до цього спецслужб Росії.

За даними NYT, у американської влади навіть з'явилися якісь докази, що вказують на це. А розвідслужби, використовуючи дані про місцерозташування мобільних телефонів, змогли визначити, що в деяких випадках у безпосередній близькості від постраждалих перебували російські розвідники.

"Високопоставлені чиновники адміністрацій Трампа і Байдена підозрюють, що в появі синдрому винні росіяни. Їхня робоча гіпотеза полягає в тому, що агенти ГРУ, російської військової розвідки, спрямовували пристрої, що випромінюють мікрохвильову радіацію, на американських співробітників, можливо, щоб викрасти відомості з їхніх комп'ютерів або смартфонів. Це завдало їм серйозної шкоди" , – сказано в матеріалі New Yorker.

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Про схожу версію говорив і колишній співробітник ЦРУ Джон Сайфер. За його словами, "російські спецслужби буквально завалювали посольство США в Москві потоками мікрохвиль та електронних імпульсів". Він додавав, що в Росії за людьми, які представляють інтерес, навіть слідували мікроавтобуси, напхані спеціальним обладнанням.

Китай і Росія завжди заперечували будь-яку причетність до погіршення здоров'я дипломатів. Утім офіційні звинувачення проти РФ або будь-якої іншої країни Білий дім поки так і не висунув. Однак ЦРУ вже сформувало спецгрупу, яка займається збором інформації про "гаванський синдром" – за яких обставин відбулося захворювання і хто несе за це відповідальність.