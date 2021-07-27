Баканов звільнив начальника управління внутрішньої безпеки СБУ
Глава СБУ Іван Баканов звільнив начальника Служби внутрішньої безпеки Андрія Наумова. Свого поста також позбувся начальник економічної контррозвідки СБУ Андрій Трепілка, повідомляє РБК-Украина.
Про це заявив на брифінгу прессекретар президента Сергій Никифоров.
"Голова Служби безпеки звільнив Андрія Наумова та Андрія Трепілка. Мотивація цих кадрових змін дуже проста - президент вимагає від Служби безпеки посилити боротьбу з контрабандою", - сказав Нікіфоров.
Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський провів кадрові зміни в СБУ. Було звільнено ряд заступників Баканова.
Автор: Дмитрий Кузнецов