Баканов звільнив начальника управління внутрішньої безпеки СБУ

Глава СБУ Іван Баканов звільнив начальника Служби внутрішньої безпеки Андрія Наумова. Свого поста також позбувся начальник економічної контррозвідки СБУ Андрій Трепілка, повідомляє РБК-Украина.

Про це заявив на брифінгу прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Голова Служби безпеки звільнив Андрія Наумова та Андрія Трепілка. Мотивація цих кадрових змін дуже проста - президент вимагає від Служби безпеки посилити боротьбу з контрабандою" , - сказав Нікіфоров.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський провів кадрові зміни в СБУ. Було звільнено ряд заступників Баканова.

Автор: Дмитрий Кузнецов