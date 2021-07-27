Баканов звільнив начальника управління внутрішньої безпеки СБУ

Баканов звільнив начальника управління внутрішньої безпеки СБУ

Глава СБУ Іван Баканов звільнив начальника Служби внутрішньої безпеки Андрія Наумова. Свого поста також позбувся начальник економічної контррозвідки СБУ Андрій Трепілка, повідомляє РБК-Украина.

Про це заявив на брифінгу прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Голова Служби безпеки звільнив Андрія Наумова та Андрія Трепілка. Мотивація цих кадрових змін дуже проста - президент вимагає від Служби безпеки посилити боротьбу з контрабандою", - сказав Нікіфоров.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський провів кадрові зміни в СБУ. Було звільнено ряд заступників Баканова.

Автор: Дмитрий Кузнецов

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